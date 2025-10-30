Instagram Paulinha Leite desabafa após internação do filho recém-nascido Ethan

Paulinha Leite, de 38 anos, desabafou nas redes sociais nesta quinta-feira (30) sobre o estado de saúde do filho Ethan , internado desde o nascimento. A ex-BBB agradeceu as mensagens de apoio e explicou que o bebê segue na semi-intensiva após complicações identificadas no parto.

A informação foi compartilhada pela própria influenciadora em vídeo publicado nos stories do Instagram. Paulinha contou que tem recebido muitas mensagens de carinho e que está afastada da internet para se dedicar integralmente aos filhos.

“ Oi, gente, aparecendo por aqui novamente. Primeiro para agradecer todas as mensagens que eu venho recebendo, todas as orações que vocês estão fazendo pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família, por mim ”, disse a ex-BBB.

Em seguida, Paulinha explicou o motivo do afastamento. “ Eu sumi de novo daqui, postei aquele vídeo, mas é porque realmente eu não tenho cabeça para internet, para nada. Eu mal pego no meu celular ”, desabafou.

A influenciadora atualizou o quadro clínico dos gêmeos, nascidos no último sábado (25). “ A Luz está comigo, é a coisa mais linda. Logo, logo vocês vão ver ela por aqui. O Ethan continua na semi-intensiva, ele está estável, deu uma melhorada. Ele vai ser reavaliado daqui a 48 horas e eu espero ter só notícias boas ”, afirmou.

Ethan foi levado para observação logo após o parto. Antes do nascimento, Paulinha passou nove dias internada após exames indicarem restrição de crescimento intrauterino no menino, condição que impede o recebimento adequado de nutrientes e oxigênio. Por isso, os médicos decidiram antecipar o parto.

Os gêmeos são frutos do casamento de Paulinha com o pescador norte-americano Dakota Ballard. A gestação foi resultado de um tratamento de fertilização in vitro, realizado após o casal enfrentar dificuldades para engravidar.