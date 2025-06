Reprodução Instagram Justin Bieber

Justin Bieber, de 31 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para fazer um pronunciamento aos fãs. O artista, conhecido pela trajetória como cantor e compositor, protagonizou uma polêmica recentemente, quando discutiu com um internauta não identificado.



"As pessoas não param de continuar a me dizer que tenho que me curar. Não acham que se eu pudesse ter me consertado, já teria feito isso? Eu sei que estou quebrado. Eu sei que tenho problemas de raiva", admitiu.





"Tentei ser a vida inteira da forma que as pessoas me diziam que eu precisava, para ser consertado como elas, mas isso continua me deixando mais cansado e mais zangado", acrescentou.

O marido de Hailey Bieber ainda fez um discurso religioso ao comentar a situação. "Jesus é a única pessoa que me faz querer fazer da minha vida sobre os outros. Porque, de verdade, estou exausto de pensar em mim ultimamente, vocês não estão, não?", finalizou.

Entenda

Justin vem lidando com polêmicas nos últimos meses. Supostos desentendimentos com a esposa, assim como brigas com paparazzi, foram alguns dos casos. A última celeuma foi a discussão com um internauta não identificado.