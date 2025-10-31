Reprodução/ Instagram @virginia Virginia mostra Monyque Isabella da Costa na mansão de Vini Jr.

Monyque Isabella da Costa, a irmã de Zé Felipe, dividiu opiniões nesta sexta-feira (31), quando repercutiu na web o reencontro dela com a ex-cunhada, Virginia Fonseca. A filha de Leonardo esteve na mansão de Vini Jr., atual companheiro da influenciadora, em Madri.

O registro foi publicado pela própria Virginia no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 53,6 milhões de seguidores. "Fiz um treino meia boca, tive que sair sem finalizar. Me arrumei para poder passear com as crianças", declarou a empresária.





Logo em seguida, a apresentadora mostrou várias pessoas em uma mesa, tomando café da manhã. Monyque estava entre os visitantes. "Olha a gangue. A gangue lota a mesa. É isso aí", completou a influenciadora, mostrando a ex-cunhada.

O encontro dividiu opiniões em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. Houve quem criticasse a atitude de Monyque, argumentando que seria um "desrespeito" com Zé Felipe.

Outros defenderam que não há problema algum, já que o cantor e compositor também engatou um relacionamento. Ele está namorando Ana Castela e confirmou o envolvimento amoroso após beijá-la em rede nacional, ao longo do "Domingo Legal".

Já Virginia oficializou o romance com Vini Jr. nesta semana. Os dois foram alvos de rumores de affair nos últimos meses, mas, no início de outubro, colocaram um fim na relação depois do vazamento de uma suposta traição do atleta. Eles se reconciliaram e compartilharam fotos juntos em Mônaco.

Divórcio

Virginia e Zé Felipe se separaram em maio, após vários meses de especulação de crise no matrimônio. Entre namoro e casamento, ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.