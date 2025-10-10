Reprodução/ Instagram @virginia @matheusvargas Monyque, Virginia e Matheus

Separada de Zé Felipe desde maio deste ano, Virginia não se afastou dos ex-cunhados. Nesta sexta-feira (10), a influenciadora compartilhou com os 53 milhões de seguidores alguns registros ao lado da irmã do ex-marido, Monyque Costa.



A filha de Leonardo está completando 36 anos de vida e já celebrou a data nesta manhã ao lado da mãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo. "Hoje é o dia dela. Te amo", declarou Virginia ao publicar o momento.





Além da proximidade com Monyque, a apresentadora do SBT tem auxiliado Matheus Vargas na divulgação da canção "Desocupa", nova faixa interpretada por ele e pela dupla Cleber & Cauan. A ex- de Zé Felipe tem gravado vários stories escutando a música e já recebeu um agradecimento do cantor.

"Estou passando aqui para agradecer cada um de vocês que estão escutando a 'Desocupa', marcando a gente, e, é claro, agradecer em especial à Virginia. Muito obrigado, Vi", disse Matheus, ex-namorado da ex-BBB Hariany Almeida.

Saiba mais

Virginia e Zé Felipe ficaram juntos por cinco anos e decidiram colocar um fim no matrimônio em maio deste ano. Enquanto Zé é alvo de rumores de affair com a boiadeira Ana Castela, Virginia tinha o nome associado a um romance com Vini Jr.

A relação com o atacante do Real Madrid começou a ser especulada pelos internautas em setembro, mas chegou ao fim nesta semana. Nos últimos dias, conversas íntimas do jogador foram vazadas.

Conforme as datas mostradas, ele estaria interagindo com outra mulher enquanto se relacionava com Virginia. Em meio a esta polêmica, a empresária saiu de Madri, retornou ao Brasil e confirmou o fim do envolvimento amoroso com o atleta.