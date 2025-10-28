Reprodução/Instagram Gretchen retruca Piovani em nova troca de farpas

Gretchen revelou que enfrenta alopecia e desabafou sobre a queda de cabelo na última segunda-feira (27). A cantora decidiu mostrar a realidade sem o uso de mega hair para incentivar a autoaceitação e o autocuidado entre os seguidores. “ Não tenho mais cabelo ”, declarou a artista, que explica a importância de se amar em qualquer fase da vida.

A fala foi feita durante participação no programa The Noite, do SBT, na última segunda-feira. No bate-papo, Gretchen comentou os ataques que sofre na internet e explicou que muitos acreditam que ela usa filtros nas redes sociais. “ No começo me incomodava, todo mundo se incomoda quando é criticado por uma coisa que não é verdade ”, afirmou.

A cantora, conhecida como Rainha do Bumbum, afirmou que já iniciou um tratamento contra a queda capilar e chegou a cogitar um transplante. Apesar disso, destacou que o foco atual é o bem-estar emocional. “ Se amem e não se importem, com ou sem cabelo ”, aconselhou.

Durante a entrevista, Gretchen explicou que os cuidados estéticos sempre fizeram parte da rotina e não devem ser vistos como exagero.

“ Acho que temos que tratar desses assuntos sérios com leveza, porque tem gente que sofre com isso. Por exemplo, eu tenho alopecia. Não tenho mais cabelo, principalmente na parte da frente ”, explicou.

A artista também aproveitou para refletir sobre a pressão estética e os comentários negativos. “ Todo mundo acha que eu estou usando filtro nas redes sociais. No começo me incomodava, mas aprendi a lidar. Hoje, o importante é estar bem comigo mesma ”, disse.