Divulgação O programa atingiu 72 milhões de pessoas no última ano

The Noite com Danilo Gentili estreou no SBT no dia 10 de março de 2014. O programa acumula um ótimo desempenho no ranking geral das audiências nas principais praças do Brasil e, em 2023, alcançou 72 milhões de pessoas e concluiu o ano com 2,1 pontos de média no PNT (Painel Nacional da Televisão).

Entre janeiro e dezembro do último ano, o talk show conquistou a vice-liderança em 250 oportunidades, ou seja, 98% das vezes em que foi ao ar.

Apenas em dezembro, The Noite marcou 1,8 ponto de média mensal e manteve a vice-liderança isolada, posto que ocupa desde a estreia da atração, conquistando 118 meses consecutivos.





Na Grande São Paulo, a principal praça para o mercado publicitário do país, o programa impactou 18 milhões de telespectadores em 2023 e fechou o ano com 2,9 pontos de média.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko