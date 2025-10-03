Reprodução/Instagram Gretchen rebate críticas e defende carreira em live: “Ah, mulheres recalcadas e frustradas desse país, vocês não aprendem, né?”

Gretchen, de 66 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para rebater comentários sobre aparência e voz. A artista fez uma live com fãs no Instagram, citou os procedimentos estéticos realizados e respondeu de forma direta a críticas feitas durante o bate-papo.

Entre os procedimentos mencionados, Gretchen comentou a harmonização facial, design de glúteo, rejuvenescimento íntimo e o uso de PMMA nos quadris e glúteos, substância registrada pela Anvisa, mas que pode representar riscos à saúde. Ela explicou cada um dos tratamentos e afirmou estar satisfeita com os resultados.

Durante a live, Gretchen também comentou sobre o show realizado em Belém.

“ Eu queria muito mostrar para todo mundo que eu canto, porque as pessoas diziam que eu não cantava. Gente, como disse a minha amiga Anitta, tem momentos que a gente tem que fazer show com playback mesmo, porque não tem jeito, principalmente quem dança. Eu, ela, Britney Spears, Madonna, a gente dança muito, muito mesmo ”.

Na sequência, respondeu a uma internauta que a criticou.

“ Raíssa, que ódio, né? Que raiva que você deve estar! Quantos anos você deve ter uns 20 e pouco e não poder ser que nem eu com 66, é triste, né? Imagino, Raíssa e entendo sua inveja, entendo a sua até a sua falta de educação ”.

Depois da reação, a artista voltou a atualizar os fãs sobre a agenda.

“ Hoje eu estou em Salinas, estou aqui no Hotel Solar, porque no sábado é nossa renovação de votos, 5 anos de casados”, disse. Gretchen é casada com o músico Esdhras de Souza, de 52 anos. Em declaração à Quem, completou: “Para nós, renovar os votos é sempre reacender o nosso amor e confirmar aquilo que escolhemos para nossas vidas. É como se fosse uma reafirmação de que queremos continuar caminhando juntos, enfrentando as dificuldades e celebrando as conquistas ”.

Horas depois, a artista publicou novos vídeos em tom provocativo nos stories.

“ Ah, mulheres recalcadas e frustradas desse país, vocês não aprendem, né? Vocês não aprendem que quanto mais vocês falam de mim, mais eu fico linda, mais eu fico gostosa, mais eu me cuido, mais eu tenho pique para ficar assim, um luxo ”.

No feed, encerrou o dia com uma frase reflexiva: “ Só essas farão parte do meu círculo de amizade. Tá avisado. Fica a dica ”, escreveu na legenda de um post que aconselhava andar com mulheres que não falam mal de outras.