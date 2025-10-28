Andressa Ferreira celebra chegada do segundo filho com Thammy Miranda
Instagram
Andressa Ferreira celebra chegada do segundo filho com Thammy Miranda

Andressa Ferreira, de 36 anos, encantou os seguidores ao mostrar novas fotos da gestação e se declarar ao segundo filho com Thammy Miranda , de 43. Grávida de quatro meses e meio, a influenciadora revelou que o casal espera mais um menino. “ Grande presente de Deus! Dois anjos em nossas vidas ”, escreveu na legenda da publicação.

A informação foi compartilhada nas redes sociais, onde Andressa também celebrou a fase especial e recebeu mensagens de carinho de fãs e amigos. Ela e Thammy já são pais de Bento, de 5 anos, e afirmaram que o momento representa “ mais uma bênção ” na trajetória da família.

O casal realizou o chá revelação no último sábado (25). A comemoração contou com familiares e amigos próximos. O nome escolhido para o bebê é Vicente.

Antes de confirmar o nome do segundo filho, Andressa e Thammy cogitaram outras opções, como Guilherme, Dante, Joaquim e Miguel. A influenciadora explicou que a escolha foi feita em conjunto e com muito amor. “ Foi um dia inesquecível. A gente viveu tudo de forma muito intensa e cercada de carinho ”, contou Andressa em entrevista após o evento. 

O casal está junto desde 2013. Recentemente, anunciaram a nova gestação em um post que comoveu o público. “ A gente está muito feliz em dividir com vocês que a nossa família está aumentando. Vai ser uma criança criada com muito amor e afeto. Nosso sentimento é de muita gratidão ”, escreveram.

Nas redes, Thammy também comemorou a notícia: “ A vida está cheia de recomeços e bênçãos. Esse é mais um capítulo lindo que estamos escrevendo juntos ”, publicou.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-10-28/andressa-ferreira-celebra-chegada-do-segundo-filho-com-thammy-miranda.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes