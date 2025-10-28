Instagram Andressa Ferreira celebra chegada do segundo filho com Thammy Miranda

Andressa Ferreira, de 36 anos, encantou os seguidores ao mostrar novas fotos da gestação e se declarar ao segundo filho com Thammy Miranda , de 43. Grávida de quatro meses e meio, a influenciadora revelou que o casal espera mais um menino. “ Grande presente de Deus! Dois anjos em nossas vidas ”, escreveu na legenda da publicação.

A informação foi compartilhada nas redes sociais, onde Andressa também celebrou a fase especial e recebeu mensagens de carinho de fãs e amigos. Ela e Thammy já são pais de Bento, de 5 anos, e afirmaram que o momento representa “ mais uma bênção ” na trajetória da família.

O casal realizou o chá revelação no último sábado (25). A comemoração contou com familiares e amigos próximos. O nome escolhido para o bebê é Vicente.

Antes de confirmar o nome do segundo filho, Andressa e Thammy cogitaram outras opções, como Guilherme, Dante, Joaquim e Miguel. A influenciadora explicou que a escolha foi feita em conjunto e com muito amor. “ Foi um dia inesquecível. A gente viveu tudo de forma muito intensa e cercada de carinho ”, contou Andressa em entrevista após o evento.

O casal está junto desde 2013. Recentemente, anunciaram a nova gestação em um post que comoveu o público. “ A gente está muito feliz em dividir com vocês que a nossa família está aumentando. Vai ser uma criança criada com muito amor e afeto. Nosso sentimento é de muita gratidão ”, escreveram.

Nas redes, Thammy também comemorou a notícia: “ A vida está cheia de recomeços e bênçãos. Esse é mais um capítulo lindo que estamos escrevendo juntos ”, publicou.