Ex-cunhadas, Lorena Maria e Alicia X se tornaram assunto em plataformas de interação virtual nesta terça-feira (28). Após Alicia dizer que Lorena não queria amamentar o filho com MC Daniel, o pequeno Rás, a influenciadora veio a público dizer que a cantora precisava do dinheiro do próprio irmão e um embate público foi iniciado.

"Quem ama o fruto não pede ainda na maternidade para a médica se tem alguma injeção para dar nos seios para tirar o leite, porque não quer amamentar seu bebê. Tomem cuidado em acreditar em tudo que sai na internet. Toda história tem dois lados, mas Deus é justo. Uma hora ou outra vão descobrir exatamente quem ela é!", disse Alicia na web.





A declaração repercutiu e chegou ao conhecimento de Lorena Maria, que justificou o motivo de não amamentar o filho e explicou que faz uso de remédio antidepressivo. "Eu sabia que ele ia tentar usar de tudo para me prejudicar. Primeiro, que eu saiba, não existe injeção para isso", começou Lorena.

"Segundo, que a decisão sobre o corpo da mulher que gerou um filho, é dela! Terceiro que não pude amamentar, porque a dose do remédio antidepressivo tinha sido aumentada. Mas é óbvio que tem que defender né?! Precisam dele", acrescentou Lorena no Instagram.

Réplica e farpas

Em seguida, Alicia veio a público negar qualquer tipo de dependência financeira do irmão, MC Daniel, pontuando que cuida das próprias finanças desde 2019. A artista ainda acusou a ex-cunhada de sair com funkeiros para ganhar destaque midiático.

"Finalizando o assunto: me sustento desde 2019, antes do meu irmão fazer dinheiro com a música. Eu já vivia do meu trabalho. Nunca precisei de um real dele para nada. Aliás, não fui eu que pulei de funkeiro em funkeiro para estar na mídia", concluiu.

Relembre

Em julho deste ano, Lorena e MC Daniel anunciaram o término. Na época, rumores de um rompimento conturbado e polêmico eram veiculados na mídia. Neste mês, discordâncias em relação aos gastos de Rás, filho deles, geraram uma polêmica pública entre a influenciadora e o cantor.