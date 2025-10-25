Instagram/@thammymiranda Andressa Ferreira e Thammy Miranda anunciam sexo do segundo filho

Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciaram neste sábado (25) que estão esperando um menino.

O chá revelação aconteceu em Itú, interior de São Paulo, e o casal revelou que o bebê se chamará Vicente. A família já é formada pelo primogênito Bento, de 5 anos, e está junto desde 2013.

Na publicação, o casal escreveu: "É MENINOOOO👦💙Mais uma benção nas nossas vidas! Agora fomos promovidos a pais de dois MENINOS! Seja bem-vindo VICENTE! A gente já te ama muito. 🥰💙Gratidão a todos vocês que tem a nossa confiança e estão com a gente!"

No início de setembro, Thammy e Andressa publicaram um vídeo emocionante para oficializar a segunda gravidez.

Nas imagens, a família aparece reunida em uma praia, em cenas que parecem retiradas de um filme: corridas na areia, abraços, carinho na barriga de Andressa e muita diversão em família.