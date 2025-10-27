Reprodução/Instagram/@brunagriphao Bruna Griphao fala é a musa do Salgueiro

Bruna Griphao, que estreará como musa do Carnaval de 2026, postou em suas redes sociais os bastidores de um ensaio técnico da escola. Nas imagens, a atriz aparece sambando ao lado de integrantes de toda a agremiação.

Ela chamou atenção com um vestido prateado, todo bordado com pedras, enquanto Cintia Dicker optou por uma produção mais discreta, usando a camisa oficial da escola e um short jeans. Quitéria Chagas, Renata Frisson e outros famosos também marcaram presença.

O enredo do Salgueiro para o Carnaval de 2026 é "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. O desfile celebrará o legado e a obra da artista, que faleceu em 2024 e contribuiu significativamente para o crescimento da escola.





Preparação para o carnaval

No próximo Carnaval, Bruna irá desfilar pela Marquês de Sapucaí em sua estreia como musa do Salgueiro. A ex-BBB já está nos preparativos para o novo desafio que vem agitando sua rotina.

"Eu me exercito e tenho uma vida saudável. Procuro me alimentar bem, dormir bem, estar sempre exercitando o corpo e em movimento", contou sobre sua rotina.

Conhecida por seu talento e pelo físico trincado, Bruna revelou que a prática de atividade física já faz parte de sua vida há bastante tempo.

"A atividade física está sempre presente, já se tornou um hábito. [...] Então, eu não acho que faço grandes sacrifícios, sabe? Já é meu estilo de vida", reforçou.

Ela também destacou que, na alimentação, não abre mão do que gosta. Para Bruna, o equilíbrio é a chave: ela acredita que é possível manter uma rotina saudável sem deixar de aproveitar os prazeres da mesa.

"Não faço mais dietas restritivas, muito rígidas. Eu não corto carboidrato, nada disso. Tento me alimentar de forma saudável, sempre comendo comida de verdade", detalhou.

Apesar de manter uma rotina fitness, Bruna contou que vem intensificando os treinos para o Carnaval. Como musa do Salgueiro, ela irá atravessar 700 metros de avenida com muito samba no pé.

"A preparação tem sido intensa, tenho dado tudo de mim. Toda vez que posso estar presente na quadra, nos ensaios... eu estou", disse ao Gshow.