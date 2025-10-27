Reprodução/Instagram/@dadodolabella Dado Dolabella emite comunicado oficial sobre acusação de agressão

Dado Dolabella se pronunciou em suas redes sociais sobre as acusações de agressão contra a namorada, Marcela Tomaszewski. O ator e cantor publicou, no último domingo (26), uma nota em seu perfil, após uma mulher afirmar, no sábado (25), que a modelo havia sido agredida por ele e divulgar imagens de hematomas sem autorização dos envolvidos.

"Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e de forma indevida (fora de contexto) registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal. Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos", diz a nota.

"Reiteramos que apenas nós, as partes diretamente envolvidas, podemos nos manifestar sobre o episódio, o que já foi feito perante as autoridades competentes. Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente", acrescentou.





"Reafirmamos nosso repúdio a toda forma de violência e nosso compromisso com o respeito, o diálogo e a verdade. Neste momento, pedimos serenidade, empatia e respeito à privacidade de todos os envolvidos, para que a verdade prevaleça sem julgamentos precipitados", finalizou o documento assinado pelo casal.

Marcela e Dado assumiram o relacionamento em setembro. Ele estava solteiro desde fevereiro deste ano, quando terminou o relacionamento com Wanessa Camargo. Ambos tiveram um namoro de idas e vindas entre 2000 e 2004 e, em 2022, tentaram retomar a relação.