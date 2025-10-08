@dany.magh/Reprodução Day Magalhães compartilhou conversas com Vini Jr.

A influenciadora Day Magalhães expôs nas redes sociais detalhes de seu envolvimento com o jogador Vinicius Jr., mostrando capturas de tela e vídeos. Ela afirmou que o relacionamento começou em maio e se sobrepôs ao período em que o atleta se relacionava com Virginia Fonseca.

Day disse que decidiu tornar a situação pública devido à forma como os fatos vinham ocorrendo online e que se afastou de Vinicius após ele iniciar postagens com Virginia.

Segundo a influenciadora, o envolvimento com o jogador começou de forma positiva. Ela o descreveu como uma " pessoa querida e do bem ", mas decidiu se afastar ao perceber indícios de um possível relacionamento do atleta com Virginia, por respeito a si mesma e aos envolvidos.

@dany.magh/Reprodução Capturas de tela mostram o início das conversas com Vinicius Jr.





Mesmo após o afastamento, Day afirmou que Vinicius Jr. continuou a procurá-la. Ela classificou a situação como " desconfortável ", especialmente com a visibilidade crescente.

" Não achei certa a forma como as coisas vinham acontecendo. Quando comecei a ver as postagens nas redes sociais, resolvi me afastar. Mesmo assim, ele continuou me mandando mensagens, fotos e vídeos, e reagindo a tudo o que eu postava ", revelou a influencer ao ser questionada sobre o motivo de expor os fatos somente agora.



A exposição

Em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, Day confirmou que não foi bloqueada por Vinicius Jr. e que possui provas do que relatou.

Ela respondeu afirmativamente à pergunta: " Tava com Vini enquanto já tava se envolvendo com a Virgínia? ", confirmando a sobreposição dos relacionamentos.

@dany.magh/Reprodução As conversas aconteciam desde maio deste ano





A influenciadora reforçou que sua intenção não foi gerar rivalidade. " O que me motivou a falar foi o incômodo e a necessidade de esclarecer o que estava acontecendo, não para atacar ninguém. As mulheres não precisam ser colocadas em posição de comparação ou competição."

Day d esejou "o melhor para ele e para todos os envolvidos " e afirmou que segue focada em seus projetos, carreira e vida pessoal.

LEIA MAIS: Virginia define fim de affair com Vini Jr. como "decepção"



Posicionamento de Vinicius Jr.

Vinicius Jr. também se manifestou publicamente, reconhecendo erros e pedindo desculpas.

" Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir ", escreveu o jogador.





Vinicius descreveu Virginia como " uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes ".

" Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência ", admitiu o atleta.

" A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito ", finalizou Vini Jr.