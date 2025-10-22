Reprodução/ Instagram @lucasguedez @virginia Lucas Guedez e Virginia

Virginia Fonseca, de 26 anos, e Lucas Guedez, de 30, surpreenderam os internautas na terça-feira (21), quando apareceram juntos. Isso porque, nos últimos dias, boatos de que eles tivessem colocado um fim na amizade se destacaram nas redes sociais.

Em vídeos publicados em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter, eles aparecem no Rio de Janeiro. Na ocasião, participavam de um ensaio da escola de samba carioca Grande Rio.

Assista:

Virginia Fonseca e Lucas Guedez estão neste momento sambando na cara de quem falou que eles estavam tretados 🗣️ pic.twitter.com/8TaS4oOW1W — Lucas Pasin (@lucaspasin) October 22, 2025









Lucas surge sambando ao lado de Virginia. A apresentadora do SBT foi a escolhida pela agremiação para suprir a ausência de Paolla Oliveira, que precisou deixar o posto para se dedicar não apenas aos compromissos artísticos, mas também aos familiares.

"Rainha e princesa hahaha", declarou David Brazil ao publicar um dos registros dos influenciadores. "Obrigado pela recepção e carinho, amigo", comentou Guedez, que ainda trabalha com a ex-mulher de Zé Felipe no "Sabadou com Virginia", no SBT.

Entenda

Lucas Guedez e Virginia Fonseca costumam aparecer juntos com frequência, não apenas em eventos, mas em situações corriqueiras, principalmente quando Guedez se hospedava na casa da empresária. Nos últimos dias, a situação mudou.

Como não foram vistos juntos, internautas passaram a especular sobre uma suposta crise na amizade. Além disso, Lucas fez uma postagem enigmática nesta semana, o que aumentou as especulações, já que a publicação foi interpretada por parte da web como uma indireta.

"Quando Deus nos chama para uma nova fase, Ele vai começar a remover aquilo que não se encaixa no próximo nível do nosso propósito", dizia a mensagem. Agora, que surgiram sambando no ensaio da Grande Rio, os boatos cessaram.