Reprodução/ Instagram @virginia Virginia tem "Zé" tatuado no pescoço

Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (16), quando usou as redes sociais para contar aos fãs que tinha passado por uma sessão de laser no pescoço. A região com curativo é justamente onde ela tinha uma tatuagem com o nome do ex-marido, Zé Felipe.



As especulações de que ela estaria retirando o desenho da pele aumentaram após a influenciadora publicar um vídeo no qual as duas filhas, as pequenas Maria Alice e Maria Flor, questionavam a mãe se ela tinha sentido dores.





"O que é isso no seu pescoço?", questionou Maria Flor. "Eu fiz um negócio no doutor. Laser", respondeu a apresentadora do SBT. "Laser não dói, não é, mamãe?", questionou Maria Alice. "Dói. Dói muito", contra-argumentou Fonseca.

A postagem repercutiu na web. "Ela postando de propósito para todo mundo saber que ela está retirando a tatuagem", opinou um usuário do Instagram. "Gente, nada a ver, quem conhece a Vi sabe que ela posta tudo do dia a dia dela. Deixem os dois em paz", acrescentou uma segunda. "Será que o Zé vai remover a dele?", questionou um terceiro.

Não foi a única vez...

Virginia já fez uma tatuagem em homenagem a outro ex-namorado. Durante o relacionamento com o youtuber Rezende, entre os anos de 2018 a 2020, ela chegou a tatuar o nome do então companheiro em um dos dedos e a sigla ADR, da empresa dele, no ombro.

Novas relações

A suposta remoção da tatuagem de Zé Felipe ocorre em meio aos rumores de que Virginia teria dado uma segunda chance para o jogador Vini Jr., do Real Madrid. Eles se separaram após conversas do jogador com outra mulher vazarem, mas depois se aproximaram após um pedido de desculpas público dele.

Já Zé Felipe confirmou que está "conhecendo melhor' a boiadeira Ana Castela. Ele e a cantora eram alvo de especulações de affair há meses, mas afirmavam serem apenas amigos. A oficialização do romance aconteceu na semana passada, com um beijo em rede nacional no "Domingo Legal", do SBT.