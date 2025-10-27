Multoshow/Instagram Prima de Ana Castela morre após cantora pedir por doação de sangue

O bebê de Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, morreu no domingo (26) em Cuiabá, três dias após o nascimento. O recém-nascido, batizado de Levi, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal desde a quinta-feira (23), quando a mãe morreu por complicações relacionadas à gravidez e ao pós-parto.

A morte do bebê foi confirmada pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA), onde Paula frequentava os cultos. Em nota, a instituição lamentou a perda e prestou solidariedade à família.

“ A ADNA manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do pequeno Levi, filho da nossa amada e eterna Paula, nos braços do Pai Celestial. Neste momento de dor e saudade, oramos para que o Espírito Santo console e fortaleça toda a família e amigos, trazendo paz e esperança ao coração de cada um ”, diz o comunicado.

Paula Castela, de 35 anos, morreu na quinta-feira (23), em Cuiabá, pouco depois do parto. Ana Castela chegou a pedir doações de sangue nas redes sociais no mesmo dia. A cantora agradeceu aos fãs que atenderam ao pedido. “ Gente, obrigada do fundo do meu coração ”, publicou. Ela afirmou que o público “ inundou o direct ” com mensagens de apoio e promessas de doação.

Igreja e OAB lamentam morte de Paula

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional de Mato Grosso, também confirmou o falecimento da advogada. Em nota, informou que Paula “ não resistiu a complicações decorrentes da gravidez e do pós-parto ”.

Paula atuava como advogada e também integrava o grupo de louvor da igreja que frequentava. A família de Paula optou por não divulgar detalhes sobre o enterro e pediu respeito à privacidade neste momento. Levi, o bebê que nasceu prematuro, também será sepultado em cerimônia restrita a parentes próximos.