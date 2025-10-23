Multoshow/Instagram Prima de Ana Castela morre após cantora pedir por doação de sangue

Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, morreu nesta quinta-feira (23), aos 35 anos, em Cuiabá. A advogada estava grávida e, segundo familiares, precisou passar por um parto de emergência antes de falecer. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada pela família e pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança de Cáceres (MT), frequentada por Paula. A instituição publicou uma nota nas redes sociais lamentando a perda e descrevendo a advogada como “ uma verdadeira adoradora do Senhor, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus ”.

Um dia antes da morte, Ana Castela usou o Instagram para pedir doações de sangue para a prima. “ Ela tá gravidinha, então obrigada a cada um de vocês ”, escreveu a cantora, emocionada. Após a publicação, o banco de sangue da cidade recebeu uma grande mobilização de fãs e moradores.

Ana Castela, conhecida como “ boiadeira ”, estava a caminho de Portugal para cumprir compromissos profissionais e agradeceu o apoio recebido. “ Deus abençoe imensamente do fundo do meu coração cada um de vocês. Vocês não têm noção do quanto isso vai ajudar a minha prima, do quanto vai deixar a minha família feliz ”, disse na ocasião.

O velório de Paula acontece na noite desta quinta-feira, às 19h, na Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, em Cáceres. A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso também publicou uma nota de pesar. A entidade lamentou a perda da profissional e afirmou que ela “ deixa esposo, filhos e familiares profundamente tristes com esta perda irreparável ”.