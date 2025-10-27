Instagram Ana Castela e Zé Felipe treinam juntos e vaza suposta aliança

Ana Castela, de 21 anos, se surpreendeu ao descobrir o valor da aliança que ganhou de Zé Felipe, de 26 anos. Em entrevista ao programa AgroPlaySquad, a cantora reagiu com bom humor ao saber que o anel está avaliado em cerca de R$ 75 mil, valor que, segundo ela, “ dá pra comprar um carro ”.

" É verdade que sua aliança dá pra comprar um carro? ”, perguntou o apresentador. Ana olhou para o anel, riu e respondeu que não sabia.

Quando ouviu que o par da joia custaria em torno de R$ 75 mil, a cantora brincou: “ Dá pra comprar um carro. Eu não pagaria tudo isso, não .” O bate-papo terminou em tom descontraído, com a artista e o repórter apelidando o cantor de “ Zé rico ”.

Zé Felipe e Ana Castela vêm trocando declarações públicas desde o início do relacionamento, que começou após o término do cantor com Virginia Fonseca. No último domingo (26), o sertanejo publicou uma mensagem carinhosa para a artista, que está em Portugal a trabalho.

A cantora havia postado uma foto ao lado do namorado com a legenda “ Saudades do Brasil ”. Zé respondeu ao story e escreveu: “ Saudades de você, minha gatinha ”.