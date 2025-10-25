Reprodução/ Instagram @adnacaceres @anacastelacantora Paula Proença Castela Ribeiro e Ana Castela

O bebê da advogada Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, está recebendo acompanhamento médico contínuo após o parto de emergência.

Além do recém-nascido prematuro, Paula deixa outra filha, a pequena Lídia. As duas crianças são fruto da relação com Tiago de Souza Ribeiro, o marido da graduada em direito. As informações são da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, de Cáceres (MT), ao Bacci Notícias.





A reportagem do iG Gente procurou a instituição religiosa para detalhes sobre o estado de saúde do bebê, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. Caso respondam, a matéria será atualizada.

Relembre

Morreu na última quinta-feira (23), aos 35 anos, Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela. O falecimento foi anunciado pelos familiares da mulher, por meio das redes sociais.

O velório ocorreu no mesmo dia, na Assembleia de Deus Nova Aliança, na cidade de Cáceres (MT). Paula frequentava a igreja e fazia parte da equipe de música, cantando hinos e demais canções evangélicas.

Ao se despedirem da fiel, a comunidade ressaltou a participação dela nos cultos realizados lá. "Paula estará para sempre em nossos corações! Uma verdadeira adoradora, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus! Mãe e esposa exemplar, filha amada, e irmã parceira! Fortalecidos com a esperança que em Cristo Jesus de que um dia estaremos juntos novamente na eternidade", declara a Assembleia de Deus Nova Aliança.





Ana Castela

A cantora e compositora sertaneja tinha se pronunciado sobre a situação delicada que a família enfrentava um dia antes da morte da prima, na quarta-feira (22). A "boiadeira" pediu doações de sangue para a parente, que já estava internada em estado grave.