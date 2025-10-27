Instagram/Reprodução Mauro Cezar Pereira

O jornalista e comentarista de futebol Mauro Cezar Pereira fez críticas à Gol Linhas Aéreas neste domingo (27), após relatar dificuldades para escolher o assento em um voo do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a São Paulo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que, mesmo pagando mensalmente pelo programa de milhas da empresa, não pôde selecionar o assento desejado.

“ Não adianta pagar, se você não for tal do diamante, você não consegue sequer num voo de ponte aérea escolher um assento de corredor. É aleatório, você vai ficar na janela ou no meio e no lugar que o sistema aleatoriamente colocá-lo ”, disse o comentarista.

Críticas a tratamento

Mauro também criticou o tratamento da companhia com os clientes e ironizou a gestão da empresa. “ Isso é uma vergonha o que a Gol faz com os clientes. É patético. Eu queria saber quem são os executivos dessa companhia aérea que decidem isso. São realmente geniais. Fazem tudo para afastar o cliente ”, afirmou.

Nas redes sociais, ele reforçou a crítica ao escrever: “ A @voegoloficial segue se superando no péssimo tratamento aos clientes @smiles.oficial. ”





O Portal iG entrou em contato com a Gol pedindo seu pronunciamento sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.