Reprodução/Instagram/@guilhermefontesofc Guilherme Fontes e o filho Carlos Fontes

Guilherme Fontes, de 58 anos, conhecido por seus papéis como Marcos, em Mulheres de Areia (1993), e Alexandre, em A Viagem (1994), compartilhou no último domingo (26) uma foto ao lado do filho, Carlos Fontes, de 17 anos, aproveitando a praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

"Sem cervejinha, só caminhadinha, livres no paraíso do Leblon. Se tem lugar e gente mais bonita, não conheço. Ótima semana com imensas emoções intergalácticas a todos. A saber", escreveu o ator na legenda da publicação.

A postagem chamou a atenção dos seguidores, que se divertiram fazendo referência a um dos personagens mais marcantes de Guilherme. Nos comentários, um fã brincou: "Alexandre com o filho Alexandre Jr". Outra comentou: "Vocês estão no paraíso", disse.





Carlos é fruto do relacionamento de Guilherme Fontes com Patrícia Lins e Silva, com quem o ator também tem uma filha, Carolina, de 20 anos.

Novela A Viagem

Escrita por Ivani Ribeiro, a novela traz uma forte temática espírita, tendo a vida após a morte como eixo principal. A versão de 1994 é um remake da produção homônima exibida pela TV Tupi em 1970, também assinada por Ivani.

Na história, Alexandre (Guilherme Fontes) é um jovem rico, playboy e problemático que, após morrer, se torna um obsessor espiritual, causando grandes transtornos aos vivos.

Movido pela vingança, sua alma passa a atormentar o irmão Raul (Miguel Falabella), o cunhado Téo (Maurício Mattar) e o advogado criminalista Otávio (Antônio Fagundes), a quem culpa por suas desgraças.

Sua revolta aumenta ao descobrir que Diná (Christiane Torloni), sua irmã mais velha e maior defensora, está apaixonada por Otávio. Inicialmente, Diná acredita que o advogado foi responsável pela morte de Alexandre, mas acaba descobrindo nele um amor de muitas vidas, e a chance de viver uma relação tranquila, diferente do casamento conturbado que tinha com Téo.