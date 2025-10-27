Reprodução/Instagram/@virginiafonseca Virginia publica foto com Vini Jr.

Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar nesta segunda-feira (27) uma foto supostamente ao lado de Vini Jr. em um restaurante de Monte Carlo, em Mônaco. O registro, repostado pelo jogador, reacendeu os rumores de que os dois estariam se reaproximando após meses de especulações sobre um possível romance.

Os dois, que há meses vêm sendo apontados pela mídia como um possível casal, apareceram juntos mais uma vez.

Na imagem, o atleta aparece cobrindo o rosto em um gesto divertido, que não passou despercebido pelo público. Poucos minutos depois, Vini Jr. repostou a foto em suas redes sociais, mostrando que o casal não parece ter motivos para esconder uma possível reaproximação. Eles estavam em um restaurante na cidade de Monte Carlo, capital de Mônaco.





Esta é a primeira vez que a influenciadora publica uma foto ao lado do jogador em suas redes sociais. Virginia viajou no sábado para a Espanha, pouco depois de comemorar o aniversário de 3 anos de sua filha, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe. Durante a viagem, ela assistiu a uma partida do Real Madrid.

A contratada do SBT foi surpreendida logo ao chegar ao hotel: ganhou um buquê de rosas e uma bolsa de grife avaliada em mais de R$ 20 mil. Apesar da curiosidade dos seguidores sobre quem teria enviado os presentes, Virginia não revelou a identidade do remetente.