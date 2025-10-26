Instagram/@vanessariosoficial Quem foi Vanessa Rios, cantora de 42 anos que morreu no Recife

Nascida e criada embairro deno Grande Recife,foi uma das vozes femininas mais expressivas do forró eletrônico nos anos 2000. A cantora, de 42 anos, morreu neste sábado (25), após lutar contra um câncer. Ela deixa uma filha de 16 anos.

Com timbre potente e interpretação emotiva, ela marcou presença em bandas que ajudaram a popularizar o gênero no Nordeste e em outras regiões do país.

Vanessa iniciou sua trajetória artística ainda jovem e ganhou projeção nacional em 2014, ao participar de um concurso promovido pela TV Globo, que a levou a assumir os vocais da banda Kitara, após a saída de Carla Alves.

Com uma voz potente e interpretação envolvente, ela conquistou o público e marcou época em grupos de sucesso como Capim com Mel, Forró do Muído, Boa Toda e Forró do Mundo.

Em cada um deles, Vanessa deixou sua assinatura em músicas que exaltavam o amor, a saudade e o romantismo, pilares do forró que ela ajudou a fortalecer.

Durante sua passagem pela Capim com Mel, percorreu diversas cidades brasileiras em turnês e se apresentou em grandes palcos, consolidando-se como uma das principais representantes do forró romântico.

Nas redes sociais, a banda Capim com Mel lamentou sua partida. “Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixados”, diz a nota publicada.



