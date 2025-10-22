Reprodução/ Instagram @virginia Maria Flor e Virginia

Virginia, de 26 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para compartilhar com os fãs alguns registros de uma festa que organizou para Maria Flor, fruto da antiga relação com Zé Felipe. Os cliques repercutiram por um motivo inusitado: a ausência do pai da garotinha.

A segunda filha do ex-casal está completando dois anos de idade. A mãe da influenciadora, Margareth Serrão, esteve presente na comemoração do aniversário da neta. Samara Pink, sócia de Virginia, e o marido, Thiago Stabile, foram outros convidados.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 53 milhões de seguidores, a apresentadora do SBT postou um texto para parabenizar Maria Flor. "Dia 22 de outubro de 2022 nasceu minha pequena Flor. Deus me presenteou com uma menininha fofa, vaidosa, carismática, engraçada, carinhosa, cuidadosa, enfim, ficaria aqui por horas escrevendo sobre ela", começou.

"Sou grata a Deus pela sua vida, peço a Ele todos os dias que lhe dê muita saúde, felicidade, humildade, caráter, amor e sucesso! Floflo, você veio nesse mundo para encantar, para brilhar, você é a Flor mais linda do nosso jardim! Hoje você é completa 3 anos, às vezes, acho que você tem uns 60, ainda mais quando você lê livros. Sua mãe e sua família te amam mais que tudo no mundo", acrescentou.

Nos comentários da postagem, fãs repercutiram a ausência de Zé Felipe. Virginia já antecipou que esta não será a única comemoração, adiantando que a filha deve ganhar outro aniversário na quinta-feira (23). "Hoje é seu dia e amanhã comemoraremos com muito amor esse dia tão especial", concluiu.

Relembre

Em maio deste ano, Virginia e Zé Felipe vieram a público anunciar o fim do casamento. Entre namoro e matrimônio, ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Atualmente, Zé namora Ana Castela. Já Virginia vive rumores de affair com Vini Jr., jogador do Real Madrid.