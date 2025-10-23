Reprodução/Instagram/@brunabiancardi/@cadantas Bruna Biancardi e Carol Dantas

Bruna Biancardi, 31, surpreendeu Carol Dantas, ex-namorada de Neymar, 33, com um presente de aniversário nesta terça-feira (21). A mãe de Davi Lucca, 14, mostrou nas redes sociais que recebeu flores, espumante e um bolo personalizado da atual do jogador.

A empresária mostrou um registro do presente enviado por Biancardi e escreveu uma mensagem de agradecimento. "Obrigada, eu amei demais", escreveu Carol.

Mãe de Mavie, 2, e Mel, de 3 meses, Bruna mandou escrever no bolo a frase: "Mais velha? Não, melhor." As duas costumam reunir as famílias em viagens e trocam declarações nas redes sociais em datas especiais.





Carol engravidou do primeiro filho de Neymar quando tinha 17 anos, ele, 19. Atualmente, ela vive na Espanha com os filhos Davi Lucca e Valentin, este, fruto do casamento com Vinicius Martinez. Neymar também é pai de Helena, de 1 ano, de seu relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi e Mavie surgem com bolsas de luxo

A influenciadora Bruna Biancardi e Mavie, filha dela e do jogador de futebol Neymar Jr., apareceram na última quarta-feira (15) com bolsas de luxo. Não demorou para que o preço das peças fosse repercutido pelos internautas.

Isso porque, juntos, os itens somam R$ 30 mil. O acessório usado por Biancardi, da marca Saint Laurent, é avaliado em R$ 17 mil. Já a peça luxuosa usada pela pequena de 2 anos é da marca Miu Miu e pode ser arrematada pelo valor de R$ 13 mil.

No clique em que aparecem com as bolsas, Mavie está do lado da matriarca e faz uma careta em frente ao espelho. Mãe e filha ainda combinaram o look, usando uma camiseta rosa bebê, acompanhada de uma calça branca.

O preço dos itens surpreendeu os internautas ."Mavie me empresta sua bolsinha para eu comprar um carro?", brincou uma usuária da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. "Gente, era só uma bolsa dessas e eu quitava todas as minhas dívidas", prosseguiu uma segunda.

"Vocês esperavam que elas usassem uma bolsa de qual valor? É a mulher e a filha de um dos maiores jogadores do país", opinou um terceiro. "Acho a coisa mais linda quando a mulher é mãe de menina e ela sai combinando roupa com a filha", elogiou ainda uma quarta.