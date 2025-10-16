Reprodução/ Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi posa ao lado de Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi e Mavie, filha dela e do jogador de futebol Neymar Jr., apareceram na última quarta-feira (15) com bolsas de luxo. Não demorou para que o preço das peças fosse repercutido pelos internautas.

Isso porque, juntos, os itens somam R$ 30 mil. O acessório usado por Biancardi, da marca Saint Laurent, é avaliado em R$ 17 mil. Já a peça luxuosa usada pela pequena de 2 anos é da marca Miu Miu e pode ser arrematada pelo valor de R$ 13 mil.





No clique em que aparecem com as bolsas, Mavie está do lado da matriarca e faz uma careta em frente ao espelho. Mãe e filha ainda combinaram o look, usando uma camiseta rosa bebê, acompanhada de uma calça branca.

O preço dos itens surpreendeu os internautas. "Mavie me empresta sua bolsinha para eu comprar um carro?", brincou uma usuária da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. "Gente, era só uma bolsa dessas e eu quitava todas as minhas dívidas", prosseguiu uma segunda.

"Vocês esperavam que elas usassem uma bolsa de qual valor? É a mulher e a filha de um dos maiores jogadores do país", opinou um terceiro. "Acho a coisa mais linda quando a mulher é mãe de menina e ela sai combinando roupa com a filha", elogiou ainda uma quarta.

Mais filhos

Além de Mavie, Neymar é pai de outros três filhos e costuma compartilhar momentos ao lado dos herdeiros nas redes sociais. O primogênito é Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação do atleta com a influenciadora Carol Dantas.

A pequena Helena é a terceira, do envolvimento amoroso do jogador com Amanda Kimberlly. Já Mel é a caçula, também do relacionamento de Neymar com Biancardi, com quem ele se relaciona atualmente.