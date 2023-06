Reprodução / Redes Sociais Carol Dantas

A influencer Carol Dantas, ex-companheira do jogador Neymar e mãe de Davi Lucca, de 11 anos, o primeiro filho do craque, foi abordada sobre a recente traição do jogador à modelo Bruna Biancardi, atual namorada e grávida do segundo filho do atacante do PSG.

Durante o leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr nesta quinta-feira (23), Carol revelou estar presente para contribuir, mas ainda não decidiu qual opção deseja arrematar para colaborar com a arrecadação do evento.





No entanto, quando o assunto se voltou para a polêmica traição de Neymar envolvendo a influencer Fernanda Campos, Carol soltou um breve comentário e abandonou a entrevista, ignorando os jornalistas no local.

Carol Dantas abandona entrevista ao ser questionada sobre a traição do jogador com Bruna Biancardi pic.twitter.com/0m77UmAv54 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) June 23, 2023









