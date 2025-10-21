Reprodução/ Instagram @zefelipe @anacastelacantora Zé Felipe e Ana Castela

A sertaneja Ana Castela, 21, usou as redes sociais na última segunda-feira (21) para rebater boatos de que seus pais seriam contra o namoro com o cantor Zé Felipe, 26.

As especulações, que circularam nas redes, diziam que os pais da cantora não aprovavam o relacionamento pelo fato de o filho de Leonardo já ter três filhos: Maria Alice, 3, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 1.

"Onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim, tudo bem inventarem merda, agora sobre os meus pais... Isso é mentira. O Pix caiu e precisam difamar quem dá engajamento, não é?", rebateu Ana Castela na página do jornalista Leo Dias.





No último fim de semana, Ana e Zé se beijaram em frente às câmeras durante a gravação do programa Domingo Legal.

Ana Castela leva "Bronca do pai"

O novo casal aproveitou um churrasco na casa da cantora, com a presença de amigos e familiares, incluindo os pais de Ana Castela.

Estavam por lá Michele Castela e Rodrigo Castela, e o "novo casal" chegou a tomar conta das atenções por causa dos chamegos em público.

Tudo aconteceu após Rodrigo ver a filha e o novo affair se beijando e dar aquela bronca no casal.

"Que melação!", disparou ele, que acabou sendo filmado por um dos amigos de Ana. "Ô, fica beijando na boca toda hora", atiçou o rapaz ao ver o pai coruja.

"Não tem respeito com a gente", disse Rodrigo, levando a brincadeira na esportiva.

Logo cedo, Ana, os pais e Zé mostraram os registros do churrasco.

"Um bando de fofoqueiros", brincou Ana ao postar um vídeo, sem som, onde o grupo aparecia conversando na área externa do casarão.

Nas últimas semanas, o romance entre Ana e Zé continuou agitando as redes sociais com o suposto namoro. Após ser confirmado que ambos estão se conhecendo melhor, eles voltaram a aparecer juntos com uma suposta aliança durante um treino na academia.

"Vai voltar a treinar, sim", disse Ana ao postar os dois juntinhos e com um suposto anel de compromisso.

Logo depois, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, postou em uma rede social a foto do filho com Ana Castela, agitando ainda mais os fãs.