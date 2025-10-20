Reprodução/Instagram/@rodrigocastela/@anacastela Pai de Ana Castela faz reclamação

Ana Castela, de 21 anos, e Zé Felipe, de 17, seguem no maior romance nas redes sociais. Os dois curtiram o domingo (19) juntinhos, com um churrasco na casa da cantora, com a presença de familiares e amigos, incluindo os pais da famosa.

Estavam por lá Michele Castela e Rodrigo Castela, e o "novo casal" chegou a tomar conta das atenções por causa dos chamegos em público.





Tudo aconteceu após Rodrigo ver a filha e o novo affair se beijando e dar aquela bronca no casal.

"Que melação!", disparou ele, que acabou sendo filmado por um dos amigos de Ana. "Ô, fica beijando na boca toda hora", atiçou o rapaz ao ver o pai coruja.

"Não tem respeito com a gente", disse Rodrigo, levando a brincadeira na esportiva.

Logo cedo, Ana, os pais e Zé mostraram os registros do churrasco.

"Um bando de fofoqueiros", brincou Ana ao postar um vídeo, sem som, onde o grupo aparecia conversando na área externa do casarão.

"Pinguinha", dizia um dos vídeos que mostrava Ana, Zé e os pais tomando cachaça.

Últimos acontecimentos

Nas últimas semanas, o romance entre Ana e Zé continuou agitando as redes sociais com o suposto namoro. Após ser confirmado que os dois estão se conhecendo melhor, eles voltaram a aparecer juntos com uma suposta aliança durante um treino na academia.

"Vai voltar a treinar, sim", disse Ana ao postar os dois juntinhos e com um suposto anel de compromisso.

Eles ainda chegaram a trocar beijos durante o Domingo Legal, de Celso Portiolli, no SBT.

Logo depois, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, postou em uma rede social a foto do filho com Ana Castela, agitando ainda mais os fãs.