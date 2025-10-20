Reprodução/ Instagram @medina Gabriel Medina faz postagens enigmáticas com Isabella

Pai pela primeira vez? Gabriel Medina, de 31 anos, surpreendeu os internautas neste domingo (19), quando usou as redes sociais para fazer uma sequência de postagens sugestivas. Parte dos fãs do surfista defende que as publicações são indícios de uma gravidez.



Em um dos cliques, o ex-marido de Yasmin Brunet aparece com a mão na barriga da atual namorada, Isabella Arantes. Na sequência, postou uma montagem de um ultrassom na qual o feto aparecia sobre uma prancha dentro do útero.





"Que venha com muita saúde e traga mais felicidades ainda para a família", disse um internauta. "Gente, calma lá, essa foto pode ser considerada uma confirmação?", questionou outro. "Ai, não acredito que meu ídolo vai ser papai", concluiu uma terceira.

Embora as últimas postagens feitas pelo surfista no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13,5 milhões de seguidores, façam referência a uma suposta gravidez e tenham gerado especulações, isso não foi confirmado por nenhuma das partes.

Relembre

Isabella e Medina oficializaram o namoro em agosto deste ano, após meses de rumores de um possível affair. Isso porque eles passaram a ser vistos juntos com frequência nos mesmo lugares. Os internautas ainda notavam as interações na web.

Para assumir o namoro publicamente, o casal publicou um álbum de fotos de uma viagem romântica que realizavam. Na ocasião, eles estavam aproveitando as paisagens paradisíacas da Península de Maraú, situada na Bahia.

Ao confirmar o namoro, Gabriel deixou de seguir várias famosas com as quais já tinha sido alvo de rumores de affair, como a atriz e ex-BBB Jade Picon, e a cantora e compositora Anitta. O surfista já foi casado com a modelo Yasmin Brunet, de quem se separou em 2022.