Reprodução Instagram @maramaravilhaoficial/ Divulgação GNT
"Saia com Classe" e "Saia Justa"

Recém-lançado na programação da  Rede Gospel, o "Saia com Classe" rapidamente se tornou tema de discussões em plataformas de interação virtual, como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter, principalmente pelas semelhanças com outro formato já conhecido do público.

Espectadores estão definindo a atração como uma versão cristã do  "Saia Justa", clássico programa do GNT, canal por assinatura do Grupo Globo, atualmente comandado pelas apresentadoras Eliana, Juliette, Bella Gil e Erika Januza.


As comparações vão além do nome — que também começa com "saia". Usuários das plataformas digitais destacaram pontos em comum entre os dois programas, como a proposta de discutir temas do cotidiano sob uma perspectiva feminina.

Outro destaque foi a disposição das apresentadoras em formato de meia-lua no estúdio, marca registrada do  programa do GNT e agora reproduzida na nova atração da emissora evangélica.

Outro ponto de semelhança é o rodízio de participantes. Assim como no "Saia Justa", o "Saia com Classe" convida personalidades conhecidas do grande público para enriquecer os debates e trazer diferentes perspectivas para os assuntos tratados.

Dalva Christofoletti, Fabíola Gadelha, Andréa NóbregaMara Maravilha são algumas das figuras escaladas para compor as conversas temáticas. Nomes populares da televisão que ajudaram a dar visibilidade ao novo programa, exibido todo último sábado do mês, às 22h, na Rede Gospel.

A apresentação do "Saia com Classe", que chegou às telinhas no dia 30 de agosto, fica a cargo da dupla formada pelas bispas Sonia HernandesFernanda Hernandes Rasmussen. As duas ainda são idealizadoras do projeto "Mais que Vencedoras". 

Repercussão

Nas redes sociais, alguns internautas fizeram comparações, enquanto outros elogiaram. "Perderam a chance de colocar 'Saia Longa'. Seria muito mais certeiro", brincou um usuário da plataforma de interação virtual de  Mark Zuckerberg, o Instagram. "É tipo aquelas sátiras que o 'Casseta e Planeta' produziria do 'Saia Justa'.", ironizou um segundo.

"Que bom que a Rede Gospel está empenhada em cada vez mais inovar na programação, o público hoje em dia clama por isso na TV, debates com temas e assuntos importantes", declarou uma terceira. "Mais um passo pioneiro da Rede Gospel! Mulheres de peso e formadoras de opinião! Baita programa", avaliou uma quarta. 

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/tvenovela/2025-09-05/tudo-sobre-saia-com-classe-apontado-como-saia-justa-gospel.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!