Reprodução Instagram @maramaravilhaoficial/ Divulgação GNT "Saia com Classe" e "Saia Justa"

Recém-lançado na programação da Rede Gospel, o "Saia com Classe" rapidamente se tornou tema de discussões em plataformas de interação virtual, como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter, principalmente pelas semelhanças com outro formato já conhecido do público.

Espectadores estão definindo a atração como uma versão cristã do "Saia Justa", clássico programa do GNT, canal por assinatura do Grupo Globo, atualmente comandado pelas apresentadoras Eliana, Juliette, Bella Gil e Erika Januza.





As comparações vão além do nome — que também começa com "saia". Usuários das plataformas digitais destacaram pontos em comum entre os dois programas, como a proposta de discutir temas do cotidiano sob uma perspectiva feminina.

Outro destaque foi a disposição das apresentadoras em formato de meia-lua no estúdio, marca registrada do programa do GNT e agora reproduzida na nova atração da emissora evangélica.

Outro ponto de semelhança é o rodízio de participantes. Assim como no "Saia Justa", o "Saia com Classe" convida personalidades conhecidas do grande público para enriquecer os debates e trazer diferentes perspectivas para os assuntos tratados.

Dalva Christofoletti, Fabíola Gadelha, Andréa Nóbrega e Mara Maravilha são algumas das figuras escaladas para compor as conversas temáticas. Nomes populares da televisão que ajudaram a dar visibilidade ao novo programa, exibido todo último sábado do mês, às 22h, na Rede Gospel.

A apresentação do "Saia com Classe", que chegou às telinhas no dia 30 de agosto, fica a cargo da dupla formada pelas bispas Sonia Hernandes e Fernanda Hernandes Rasmussen. As duas ainda são idealizadoras do projeto "Mais que Vencedoras".



Repercussão

Nas redes sociais, alguns internautas fizeram comparações, enquanto outros elogiaram. "Perderam a chance de colocar 'Saia Longa'. Seria muito mais certeiro", brincou um usuário da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg, o Instagram. "É tipo aquelas sátiras que o 'Casseta e Planeta' produziria do 'Saia Justa'.", ironizou um segundo.

"Que bom que a Rede Gospel está empenhada em cada vez mais inovar na programação, o público hoje em dia clama por isso na TV, debates com temas e assuntos importantes", declarou uma terceira. "Mais um passo pioneiro da Rede Gospel! Mulheres de peso e formadoras de opinião! Baita programa", avaliou uma quarta.