Reprodução/ Instagram @isadoracruz Isadora Cruz de biquíni

Prestes a retornar às telinhas da Globo no posto de protagonista, Isadora Cruz aproveitou a folga das gravações para curtir alguns momentos de descanso. A atriz de 27 anos renovou o bronzeado enquanto aproveitava para se refrescar em uma cachoeira.



"Lunático", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 784 mil seguidores. O destino nacional escolhido por ela foi o Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.





Nos comentários, os fãs rasgaram elogios a ela. "Linda você, ainda mais no meu Goiás", disse uma internauta na rede social de Mark Zuckerberg. "Não sei quem é mais maravilhosa, você ou a cachoeira", prosseguiu uma segunda usuária.

"Ansiosa para agrado, vai arrasar", acrescentou uma terceira, em referência ao novo papel de Isadora na Globo. "Para mim, hoje, você é a mulher mais linda desse Brasil. Ainda por cima, é paraibana, só melhora" , completou ainda uma quarta seguidora.

Novo trabalho

Em janeiro de 2026, Isadora aparecerá como Agrado Garcia, uma das protagonistas de "Coração Acelerado", substituta de "Dona de Mim" na faixa das sete. A artista dividirá protagonismo com Gabz, cujo papel será Eduarda. As duas personagens formam uma dupla sertaneja.

As autoras são Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, já conhecidas por folhetins calcados na música como fio condutor principal. Filipe Bragança, Isabelle Drummond, Leandra Leal, Thomas Aquino, Ramille, entre outros, estão no elenco.

Relembre

Antes disso, Isadora roubou a cena em duas obras distintas. A primeira foi "Volta Por Cima", de Claudia Souto, na qual defendeu a coadjuvante Roxelle, que ganhou destaque ao longo da obra. A segunda é "Guerreiros do Sol", exibida no Globoplay, em que interpretou a heroína Rosa.