Reprodução/Instagram/@yuditamashiro Yudinho ganha festa de aniversário temática

Yudi Tamashiro e Mila Braga, pais de Davi Yudi, celebraram com muita animação os cinco meses de vida do filho, marcando o momento com uma festa temática inspirada no filme infantil "O Poderoso Chefinho".

Com muito humor e carinho, o casal escolheu um tema divertido e sofisticado para o evento, criando um clima intimista e repleto de amor.

Davi foi vestido com um pequeno terno completo e óculos escuros, incorporando com graça a alcunha humorística de "chefe" da casa. O bolo da festa trazia a inscrição "Poderoso Yudinho", um gesto carinhoso que simbolizou a união e alegria da família.







Sobre Davi Yudi

Nascido em 18 de maio de 2025, Davi Yudi já viveu momentos de superação em seus primeiros meses de vida. Diagnosticado com uma hérnia inguinal encarcerada pouco após o nascimento, o bebê precisou passar por uma cirurgia para correção do problema. A recuperação foi bem-sucedida e recebida com profunda gratidão pelos pais, que seguem celebrando cada mês de crescimento do filho.

Mila e Yudi compartilham uma longa história. Eles se conheceram ainda na infância, quando participavam de uma agência de talentos infantis. A amizade se transformou em romance na adolescência e, após um período separados, retomaram o relacionamento em 2021, casando-se no ano seguinte.