Reprodução/Internet JP Vergueiro deixa o Melhor da Tarde e vai para o Bora Brasil

A Band anunciou nesta semana uma reformulação em seus programas matinais e noturnos. A emissora promoveu uma “dança das cadeiras” entre apresentadores. JP Vergueiro deixa o Melhor da Tarde para integrar o Bora Brasil. Felipeh Campos faz o caminho inverso, saindo do matinal para compor o Melhor da Noite.

Em comunicado, o canal classificou a troca como um “processo natural de renovação da grade”. JP Vergueiro, que dividia o vespertino com Chris Flores e Leo Dias, passa a trabalhar nas manhãs a partir de segunda-feira (20).

O jornalista se junta a Cynthia Martins e Patricia Rocha no Bora Brasil. Já Felipeh Campos estreia no Melhor da Noite no dia 22 de outubro. Ele dividirá a atração com Pâmela Lucciola, que assumiu o programa após a saída de Otaviano Costa.

Mudanças no Melhor da Noite

A atração noturna também conta com Thaíde, Juliano Dip, Bárbara Guimarães e Bárbara Damasceno. “Essas movimentações fazem parte do processo natural de renovação da grade e da valorização de talentos da casa, com o objetivo de fortalecer os formatos e ampliar a conexão com o público”, informou a emissora.

“A Band segue apostando em dinâmicas inovadoras e na complementaridade entre seus âncoras para entregar informação, entretenimento e credibilidade em todas as faixas de programação”, conclui o comunicado.