Bella Campos se despediu de " Vale Tudo " nesta sexta-feira (17) com uma publicação bem-humorada nas redes sociais. A atriz, que interpretou Maria de Fátima no remake da TV Globo, acompanhou o último capítulo ao lado do ator Thardelly Lima e escolheu uma camiseta estampada com fotos da personagem para marcar o fim da trama.

A artista não participou da confraternização com o elenco no Rio de Janeiro e preferiu um encontro mais reservado. No Instagram, ela comentou o post do colega com uma frase que chamou atenção dos fãs. “ Uma cerveja, uma dose e um tiro ”, escreveu Bella ao reagir ao vídeo em que os dois aparecem dançando o hit " Tem Pitu? ".

Último capítulo muda destino de Maria de Fátima



O desfecho da novela, adaptada por Manuela Dias, surpreendeu o público com grandes mudanças em relação à versão original exibida em 1988. Enquanto na trama clássica Maria de Fátima terminava casada com um príncipe europeu, no remake ela encerrou a história ao lado do fazendeiro Carvana, interpretado por Leopoldo Pacheco.

As cenas finais mostraram a personagem vivendo em uma fazenda no Centro-Oeste, pronta para aplicar novos golpes amorosos. A adaptação também trouxe uma reviravolta na trama principal ao revelar que Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, sobreviveu após ser baleada por Marco Aurélio, papel de Alexandre Nero.

Durante a exibição do último capítulo, parte do elenco se reuniu em um restaurante no Rio de Janeiro para celebrar o fim das gravações. Entre os presentes estavam Carolina Dieckmmann, Renato Góes, Alexandre Nero e Luis Lobianco.