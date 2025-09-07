Raphaela Cunha/Divulgação Maurício Meirelles brinca sobre "show secreto" com Green Day





O segundo dia do The Town, neste domingo (7), em Interlagos, reuniu nomes de peso como Green Day, Sex Pistols, Capital Inicial e Bruce Dickinson.

Além do público animado, o festival também recebeu celebridades, entre elas o humorista Maurício Meirelles. Ao iG Gente, ele aproveitou para brincar com o lineup do evento.

"Eu vim tocar né, eu vim tocar com o Green Day. Eu vou fazer três músicas, venho de baixista, a quarta música, a quinta, no final vou fazer uma surpresa que agora vocês já estão revelando aí."

Ela ainda revelou se estava nervoso com a “estreia”:

"Todo festival faço uma participação, toco, então normal né. Ah, Backstreet Boys semana que vem, vou estar no lugar do Brian, muito legal."

Ao falar sobre a relação com os astros dos anos 1990, ele esclareceu que se trata apenas de um vínculo profissional. "Não somos amigos, é só profissional."

Maurício ainda explicou que, na verdade, é ele quem contrata os artistas para suas próprias “criações”:

"Na verdade eles estão fazendo para mim, eu contrato eles sempre aí eu faço festival. Isso daqui tudo é uma criação minha (The Town). Eles vêm, a gente faz uma festa, um after, ontem a gente teve o Travis Scott lá em casa, foi muito legal. Muita gente não imagina né, mas o Rio de Janeiro é meu também."

Quando o assunto foi quais peças não podem faltar no festival, Maurício não economizou e listou itens indispensáveis:

"Rim, rim é bom, tem dois, traz um né, de preferência. Tem um pessoal que tá vendendo barato, eu acho que para bombear. Ah, coração, ele traz sangue assim, vim sem coração adianta, pulmão dependendo, tem uma galera que tá gastando."

Por fim, Maurício Meirelles não resistiu e fez sua última piada sobre o local que recebe o The Town:

"É muito interessante né, que fizeram um evento num lugar onde Fórmula 1 passa, você tem uma noção. Tem pessoas que estão andando desde o último festival e conseguindo chegar agora. Isso é Interlagos, bem-vindo, vem para cá que eu comprei também, não sei se você sabe."