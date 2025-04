Reprodução Jojo Todynho apoia Thais Carla após bariátrica: "Nunca é tarde para cuidar"

A influenciadora Jojo Todynho apoiou Thais Carla nesta segunda-feira (28) após a influenciadora plus size realizar uma cirurgia bariátrica. A cantora, que passou pelo mesmo procedimento em 2023 e eliminou mais de 80 kg, elogiou a decisão da dançarina e incentivou o cuidado com a saúde.

A declaração aconteceu em um Story no Instagram, onde Jojo expressou carinho e torcida pela recuperação de Thais. O apoio ganhou destaque em meio à repercussão da operação feita pela influenciadora.

"Thais Carla hoje fez bariátrica, ela vai ficar maravilhosa! E vai passar por esse processo com muito sucesso, porque com certeza ela deve estar com uma equipe muito boa para cuidar dela", afirmou Jojo. "Nunca é tarde para a gente acordar e ver o que é melhor para nossa vida, e o melhor é cuidar dela com amor e carinho! Thais, sucesso."

Jojo também falou sobre a própria trajetória de emagrecimento. A cantora ressaltou a importância da força de vontade além dos recursos financeiros. "O dinheiro ajuda, mas você tem que querer essa mudança", disse.

A funkeira lembrou que sempre teve autoestima elevada, mas reconheceu a necessidade de cuidar da saúde. "Sempre me achei gostosa, nunca deixei de usar biquíni, mas chegou um momento em que percebi que precisava cuidar da saúde", destacou.

Mesmo após a cirurgia, Jojo mantém uma rotina rigorosa de treinos. "A cirurgia coloca tudo no lugar, mas se eu não for para a academia, não adianta", explicou. A cantora usou exemplos de famosas para ilustrar o esforço exigido: "Para ter braço de Patrícia Ramos, perna de Patrícia Ramos, bunda de Juju Salimeni e abdômen de Gracyanne Barbosa, tem que ralar".

Por fim, Jojo falou sobre as dificuldades no pós-operatório. A cantora alertou para as restrições e desafios enfrentados por quem passa pela bariátrica: "A cirurgia mexe muito com a gente. Tudo eu quero, mas nem tudo eu posso."