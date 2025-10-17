Adriana Bombom exibe corpo malhado em ensaio para as redes sociais
Adriana Bombom exibe corpo malhado em ensaio para as redes sociais

Adriana Bombom, de 51 anos, deixou os seguidores chocados nesta sexta-feira (17) após compartilhar um ensaio fotográfico  ousado nas redes sociais. A apresentadora exibiu a  boa forma em um look  seminu, e aproveitou o momento para fazer uma reflexão sobre o uso da arte como forma de expressão.

Adriana Bombom exibe corpo malhado em ensaio para as redes sociais. Foto: Instagram
Na publicação feita no feed do Instagram, a artista surgiu com um sutiã em forma de mãos em uma cor perolada bege, que combinava com os acessórios que usava. A parte de baixo do conjunto não ficava à mostra devido às poses escolhida por Bombom.

Na legenda, a artista adotou um tom reflexivo, pensando na maneira como a arte a ajuda a explorar novas formas de se enxergar.

" Através da arte, posso explorar o que há de mais intenso em mim — força, elegância e ousadia. No universo fashion, não existem limites: apenas liberdade para ser, sentir e criar. Porque a moda é expressão, e eu sou pura atitude ."

Bombom foi elogiada pelos seguidores nos comentários.  Mulher Moranguinho disse: " Uma deusa amiga ,lindíssima 👏 ". Já  Adriane Galisteu reagiu com " foguinho " na postagem. Uma seguidora exaltou a artista: " Esculpida ", enquanto outra disse " Maravilhosa ". 

