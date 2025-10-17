Instagram Adriana Bombom exibe corpo malhado em ensaio para as redes sociais

Adriana Bombom, de 51 anos, deixou os seguidores chocados nesta sexta-feira (17) após compartilhar um ensaio fotográfico ousado nas redes sociais. A apresentadora exibiu a boa forma em um look seminu, e aproveitou o momento para fazer uma reflexão sobre o uso da arte como forma de expressão.

Na publicação feita no feed do Instagram, a artista surgiu com um sutiã em forma de mãos em uma cor perolada bege, que combinava com os acessórios que usava. A parte de baixo do conjunto não ficava à mostra devido às poses escolhida por Bombom.

Na legenda, a artista adotou um tom reflexivo, pensando na maneira como a arte a ajuda a explorar novas formas de se enxergar.

" Através da arte, posso explorar o que há de mais intenso em mim — força, elegância e ousadia. No universo fashion, não existem limites: apenas liberdade para ser, sentir e criar. Porque a moda é expressão, e eu sou pura atitude ."

Bombom foi elogiada pelos seguidores nos comentários. Mulher Moranguinho disse: " Uma deusa amiga ,lindíssima 👏 ". Já Adriane Galisteu reagiu com " foguinho " na postagem. Uma seguidora exaltou a artista: " Esculpida ", enquanto outra disse " Maravilhosa ".

