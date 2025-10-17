Reprodução/BFM TV Brigitte Bardot é internada às pressas

Brigitte Bardot, de 91 anos, foi levada a um hospital em Toulon, no sul da França, após ser diagnosticada com uma "doença grave", de acordo com informações divulgadas pela imprensa nesta sexta-feira.

A atriz e ativista, considerada um dos maiores ícones do cinema francês, passou por uma cirurgia e permanece internada sob observação médica.

Segundo o Daily Mail, a ela foi hospitalizada há três semanas, mas seu estado de saúde não foi detalhado. Fontes próximas a artista informaram que ela estava em sua casa, em Saint-Tropez, quando precisou ser transferida com urgência.

Os médicos responsáveis pelo tratamento confirmaram que a atriz está se recuperando bem, porém continuará sendo monitorada nas próximas semanas. Amigos e representantes de Bardot não comentaram publicamente sobre o caso.





Ícone mundial

Nascida em Paris, em 28 de setembro de 1934, Brigitte Anne-Marie Bardot formou-se em balé clássico pelo Conservatório Nacional de Música e Dança antes de se destacar no cinema. Aos 15 anos, já estampava capas de revistas como a Elle, iniciando sua trajetória como modelo.

Ela estreou no cinema em 1952, no filme A Garota do Biquíni, mas foi em 1956 que alcançou aclamação e fama mundial com E Deus Criou a Mulher, dirigido por seu então marido, Roger Vadim. Considerado um longa sensual e ousado, chegou a ser censurado por Hollywood, o que, ironicamente, impulsionou ainda mais seu sucesso.

Descrita como "a mulher que inventou Saint-Tropez", Brigitte tornou-se um ícone da liberdade sexual feminina, desafiando padrões conservadores e provocando polêmica por onde passava. Em 1957, padres de Nova York pediram que os fiéis boicotassem seus filmes, e o Vaticano a classificou como uma "má influência". O efeito foi o oposto: as filas nos cinemas só aumentaram.

Mais polêmicas

A atriz deixou o cinema em 1973, aos 39 anos, e passou a se dedicar à causa animal. Em 1986, criou a Fundação Brigitte Bardot, que atua na proteção, resgate e realização de campanhas de esterilização de animais. Vegetariana, chegou a doar mais de £90 mil (R$ 657 mil) para ajudar cães de rua em Bucareste e ameaçou se mudar para a Rússia após um zoológico francês negar tratamento a dois elefantes doentes.

Mesmo com seu engajamento humanitário, Bardot se viu envolvida em diversas polêmicas. Em 2004, foi condenada por incitação ao ódio racial em um livro, além de atrair críticas por seu apoio à extrema-direita francesa, especialmente à candidata Marine Le Pen, o que reacendeu debates sobre sua imagem pública.

"Bardot é Bardot", disse a escritora Marie-Dominique Lelièvre, amiga próxima da atriz. Ela ainda ressaltou: "Ela desafia qualquer definição", frisou.