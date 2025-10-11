Reprodução/Instagram Adriana Bombom

Adriana Bombom não tem medido esforços para alcançar seu ideal de corpo perfeito. A modelo tem compartilhado detalhes de sua dedicação com os seguidores. Desta vez, não foi diferente, ela compartilhou uma foto em que aparece exibindo sua silhueta enquanto posa de biquíni em uma clínica de estética.

"Corpo é resultado de dedicação, foco e amor-próprio. 💪🏾 Não existe idade, nem tempo certo para começar — o que existe é força de vontade e compromisso com você mesma" , ressaltou.





Ela segue dizendo: "Cuidar da saúde, investir na qualidade de vida e conquistar o corpo que você deseja é uma escolha diária".

Acredite: você pode chegar lá, basta começar! 🌟."

Adriana revelou recentemente que tem intensificado os treinos na academia. A modelo, que é musa da Grande Rio, tem se preparado para fazer bonito no Carnaval 2026.

A modelo, que vai para o seu sexto ano no posto da escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tem exibido os músculos ao compartilhar sua rotina fitness com os seguidores nas redes sociais.

Reprodução/Instagram Adriana Bombom posta clique com barriga trincada



