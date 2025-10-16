Reprodução/ Record TV Adriane Galisteu em "A Fazenda 17"

Adriane Galisteu, de 52 anos, virou centro de um debate nas redes sociais. Isso devido ao macacão usado por ela na última edição de "A Fazenda 17", exibida ao vivo na Record TV nesta quinta-feira (16).



Para o programa de convivência dirigido por Rodrigo Carelli, a comunicadora apostou no look que dividiu opiniões. Muitos espectadores argumentaram que a vestimenta tinha deixado a parte íntima dela evidenciada.





"Gente a perer#ca da Galisteu ao vivo, meu Deus", escreveu um internauta no X, antigo Twitter. O comentário ganhou enorme repercussão e foi notada pela apresentadora, que veio a público se pronunciar.

Segundo ela, o que os fãs apontavam, na verdade, era a marca da costura da roupa. "Gente, vocês nunca viram a costura de uma roupa, não? Até eu que sou ciclope estou vendo", disse ela na rede social de Elon Musk.

Gente vocês nunca viram a costura de uma roupa não? até eu que sou ciclope tô vendo https://t.co/ylZZLQXpjI — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) October 15, 2025





"Está linda. As pessoas na internet perderam a noção", apoiou uma fã. "Não acredito que a Galisteu precisou vir aqui falar o óbvio", declarou uma segunda. "Alguém exclui as redes sociais do mundo inteiro? Cadê a etiqueta, pessoal?", se questionou ainda uma terceira.

Saiba mais

Embora atualmente seja conhecida pela carreira como apresentadora, Adriane Galisteu ganhou destaque por uma habilidade totalmente diferente: o canto. Ela iniciou como vocalista do grupo Meia Soquete e também se tornou assunto midiático ao namorar Ayrton Senna.

A loira foi a última namorado do piloto, que morreu em 2004, após um acidente em uma partida de F1. Além da Record, já passou por Rede TV!, MTV e SBT. Também teve uma participação como atriz em "O Tempo Não Para", folhetim das sete da Rede Globo.