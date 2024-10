Reprodução/@rafaelmoncao Zilu Godói foi acompanhada ao show de Bruno Mars com o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis

A ex-esposa de Zezé Di Camargo, Zilu Godói, foi flagrada na última sexta-feira (4) aproveitando o show do cantor norte-americano Bruno Mars em São Paulo. No entanto, uma coisa chamou atenção dos fãs da empresária: ela estava acompanhada.



A influenciadora foi ao show com Gustavo Reis , de 52 anos, que é prefeito de Jaguariúna , no interior de São Paulo. O político é famoso por já ter tido, supostamente, um affair com outras famosas.

Em 2014, o político foi flagrado curtindo um dos camarotes da Marques de Sapucaí, no carnaval do Rio de Janeiro, junto à atriz global Suzana Vieira. No mesmo local, ele também foi clicado junto a atriz Helena Ranaldi.

Quem é Gustavo Reis?

Márcio Gustavo Bernardes Reis é nascido no dia 1º de novembro de 1971, na cidade de São Vicente, no interior de SP. Ele é filiado ao MDB, sendo o presidente da Associal Nacional de Prefeitos do MDB.

Em 2020, na última eleição em que concorreu ao cargo de chefe do Executivo em Jaguariúna, ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que possuia R$1,8 milhão em bens.

O prefeito de Jaguariúna conta com 115 mil seguidores em seu Instagram, o que é quase o dobro do número de habitantes do município ao qual gere.

