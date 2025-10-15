Reprodução/ Instagram @zefelipe @anacastelacantora Zé Felipe e Ana Castela

Após se beijarem em rede nacional e confirmarem que estão "se conhecendo melhor", Ana Castela e Zé Felipe voltaram a ser assunto nas redes sociais, por conta do envolvimento amoroso.

Isso porque, nesta quarta-feira (15), internautas notaram que eles surgiram usando anel. Parte da web defende que o filho de Leonardo teria decidido oficializar a relação com a "boiadeira", pedindo a mão dela em namoro.





Até então, eles eram alvos de especulações de affair, mas não tinham confirmado nenhum tipo de relacionamento sério, mesmo se encontrando com frequência em várias ocasiões e fazendo viagens e shows juntos.

"O namoro é real, olhem esse anel", disse uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Ai, que fofura, me julguem, porém, amo esse casal", prosseguiu uma segunda. "Já pararam para pensar que esse anel não é necessariamente de compromisso? Talvez seja só um acessório e vocês estão inventando história", observou outro.

Zé Felipe está solteiro desde maio, mês em que veio a público anunciar o fim do relacionamento com Virginia Fonseca. O matrimônio do então casal já era alvo de rumores de crise desde o início de 2025, mas eles não haviam se pronunciado até então.

Quando falaram que estavam se separando, não detalharam o motivo. Contudo, frisaram que se manteriam amigos, principalmente pela criação dos três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — que tiveram durante os cinco anos em que estiveram juntos.

Já Ana Castela vivenciou um namoro de idas e vindas com o cantor e compositor sertanejo Gustavo Mioto. A última separação dos artistas foi em dezembro de 2024. Na época em que os rumores do affair de Castela e Zé começaram a ser veiculados na mídia, Mioto deixou de seguir a ex-namorada, que retribuiu o unfollow.