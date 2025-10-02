Rezende se envolveu em acidente de trânsito em Londrina
Reprodução/Internet
O influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca e seguido por mais de 50 milhões de pessoas nas redes sociais, se envolveu em um acidente de trânsito em Londrina. O caso aconteceu quando ele dirigia uma BMW X, avaliada em cerca de R$ 730 mil, e atingiu uma motociclista em um cruzamento da cidade.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro do influenciador faz a curva e acerta a moto. O impacto foi forte e a condutora da Honda Biz foi arremessada contra o asfalto. Ela sentiu fortes dores e precisou de atendimento imediato. Marcas da batida ficaram visíveis na pista após a colisão.

Assim que o acidente ocorreu, Rezende desceu do veículo e permaneceu ao lado da vítima até a chegada do socorro. Pessoas que passavam pelo local também ajudaram a sinalizar a via e prestar os primeiros cuidados.

Assessoria confirmou

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou a motociclista a uma unidade de pronto atendimento, onde foi diagnosticada com contusão no quadril.  Rezende saiu ileso da batida e sua equipe confirmou, por meio de nota, que o influenciador prestou toda a assistência necessária à vítima. 

