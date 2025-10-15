Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca considera dar segunda chance a Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca está hospedada na mansão de Vini Jr., na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na última terça-feira (14), ela compartilhou com seus seguidores momentos da sua rotina de preparação para o Carnaval de 2026.

Em um dos vídeos, a apresentadora apareceu durante uma aula de samba, parte do seu treinamento, que também inclui musculação intensa. Virginia foi recentemente coroada rainha de bateria da Grande Rio.

Da casa do jogador, a loira também assistiu à derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 para o Japão e reclamou:





"Véi, sem comentários. Não quero falar sobre o jogo nesse momento, só volto depois do próximo gol do Brasil", disse ela, demonstrando esperança de que os jogadores brasileiros conseguissem virar o placar e reassumir a liderança.

Contudo, após o encerramento da partida, Virginia declarou que não queria mais falar sobre o assunto e ainda pediu aos fãs que evitassem comentários. "E eu não quero ouvir um A sobre um jogo", finalizou a empresária.

Logo depois, a influenciadora reuniu os amigos para uma partida de beach tênis, ao lado de Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, e de Netinho, irmão de Vini Jr. O momento de descontração reacende rumores sobre uma possível reconciliação entre ela e o jogador.

Como tudo começou?

Os burburinhos começaram quando Virginia passou a viajar com frequência para a Espanha, onde o atleta mora, além de aparecerem juntos em registros nas redes sociais.

As especulações ganharam força no dia 6 de outubro, quando Vini Jr. publicou, pela primeira vez, um vídeo com a contratada do SBT no TikTok. O conteúdo viralizou: mais de 34 milhões de visualizações e 4 milhões de curtidas em menos de 24 horas.

O fim precoce da relação entre Virginia e Vini

No entanto, tudo durou pouco. Logo depois, vieram à tona prints de conversas entre Vini e outras mulheres, o que acabou esfriando a relação. Virginia explicou que ambos estavam somente se conhecendo e decidiu se afastar do jogador após a polêmica.

Pedido de desculpas publicamente

Arrependido com a situação, Vini Jr. se pronunciou no dia 8 por meio de uma carta aberta nas redes sociais, pedindo desculpas à influenciadora e fazendo questão de assumir o erro. Desde então, os dois têm mantido discrição, embora a estadia da loira na casa do jogador do Real Madrid indique uma possível reaproximação.