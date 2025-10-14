Reprodução/Instagram/@fiuk Fiuk reclama de "vizinhança"

Fiuk usou suas redes sociais para reclamar de vizinhos e fãs que, segundo ele, ultrapassam os limites de sua propriedade em Alphaville, bairro nobre de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O cantor e ator contou que precisou instalar uma cerca em frente à garagem para evitar novas invasões.

Em vídeos publicados nos Stories de seu Instagram na segunda-feira (14), o artista desabafou sobre a situação e pediu mais respeito à sua privacidade.

"É inacreditável, precisei colocar uma pequena cerca para que as pessoas não entrem na garagem. Fico muito feliz com o carinho, mas não dentro de casa. Sou muito receptivo em qualquer lugar, mas, em casa, não é permitido", destacou o filho de Fábio Jr.





Fiuk afirmou que o problema se intensificou nos últimos dias. Nas imagens divulgadas, é possível ver pessoas usando o espaço em frente à sua residência para jogar bola e até soltar animais sem coleira dentro da garagem.

"Já estão invadindo por aqui, agindo ‘na brincadeira’, jogando bola na garagem, tocando no meu carro, soltando cães grandes sem coleira e vindo buscá-los. Famílias se juntam e ficam gritando meu nome", relatou.

O artista considerou a atitude bastante desrespeitosa e avisou que reforçou a segurança no local.

"Vocês podem achar que é uma brincadeira, mas não tem graça alguma. É uma atitude errada. Estou documentando tudo, porque considero a situação extremamente desrespeitosa", afirmou.

Por fim, o ator fez um apelo aos seguidores:

"Pessoal, isso é uma residência, não uma área comum do condomínio. Eu jamais entraria na casa de alguém sem permissão. Então, por favor, parem com isso", concluiu.