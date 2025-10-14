Instagram/Reprodução Felipe Back Selau

O ator e produtor Felipe Back Selau, conhecido por sua participação na novela " Malhação" entre 2013 e 2014, foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo na segunda-feira (13).





A informação foi divulgada nesta terça-feira (14) por sua irmã, Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro. A causa da morte ainda não foi informada.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Priscila contou que a família tentou falar com Felipe durante o fim de semana, mas ele deixou de responder às mensagens. Preocupada, a mãe pediu que ela buscasse informações com a portaria do prédio.

“ No domingo (12), minha mãe já não conseguiu mais falar com ele. Nem chegavam mensagens, nem ligação. Ontem [segunda-feira, 13], minha mãe mandou mensagem perguntando se eu tinha notícia do Fê ”, relatou a jogadora.

Segundo ela, uma funcionária do edifício chegou a ir até o apartamento. “ A recepcionista disse que alguém respondeu perguntando quem era. Então, pensei que ele estivesse bem. Mas hoje a gente acordou e continuava sem resposta. Chamamos um chaveiro. Ele entrou e não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído atrás dela .”

Priscila afirmou que, após o achado, o Corpo de Bombeiros e a Polícia foram acionados. “ Fizeram a perícia. Encontraram algumas coisas lá no apartamento dele, inclusive antidepressivo. Só que não sei o que aconteceu, porque se a recepcionista ouviu alguém perguntando quem era, a gente não entende o que realmente aconteceu ”, disse.

A jogadora contou ainda que, na semana anterior, o chefe de Felipe havia tentado alertar a família por não conseguir contato com ele.





Irmã lamenta perda

A jogadora publicou um vídeo emocionado, no qual lamentou a morte do irmão e informou que viajava para São Paulo para acompanhar os trâmites. “ Estou indo encontrar minha irmã e ver tudo que precisa ser resolvido ”, afirmou.

Priscila também mencionou que o irmão já havia passado por um episódio semelhante. “ Quando o chaveiro entrou, meu irmão estava deitado na cama dormindo. Na verdade, ele estava dopado, não conseguia parar acordado. Aí, ele foi melhorando aos poucos, foi voltando ao normal e no dia seguinte ele me xingou, falou que eu armei um circo .”