Lara Silva, filha do apresentador Faustão, atualizou o estado de saúde do pai e celebrou o fato de ele ter comparecido ao seu casamento. A cantora também lançou um novo disco e falou sobre a importância do comunicador para impulsionar a carreira de vários artistas.

Ela se casou no dia 20 de setembro e, na ocasião, Faustão acompanhou a filha até o altar usando cadeira de rodas. "Ele está super bem, se recuperando bem. É um processo muito longo, mas fiquei feliz que ele conseguiu estar comigo em um dia tão especial, que foi o meu casamento", disse.

"Eu sei o quanto ele foi importante na carreira de outros artistas e, agora, nessa mesma linha, entendo a importância que o programa dele teve nesse sentido. Como um todo, esse álbum fala sobre a minha infância, minhas memórias. Ele e minha mãe foram essenciais na construção de quem eu sou hoje", contou em entrevista à CNN Brasil.





Em agosto, o pai de Lara foi submetido a mais um transplante de rim e fígado. O apresentador passou três meses internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas recebeu alta a tempo de participar da festa de casamento da filha com Julinho Casares.

Faustão no casamento da filha

No dia do casamento de Lara, Faustão fez sua primeira aparição pública após a longa internação. Com 75 anos, o apresentador acompanhou a filha até o altar em uma cadeira de rodas. A celebração, bastante íntima, aconteceu na mansão do ex-global em São Paulo (SP) e foi reservada para amigos e familiares, num total de 40 pessoas.

Em imagens divulgadas por João Silva no Instagram, Faustão aparece de mãos dadas com Lara, enquanto o filho caçula, Rodrigo Silva, empurrava a cadeira de rodas do pai. O apresentador apareceu mais magro e foi visto trocando algumas palavras com a filha e sorrindo.