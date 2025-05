Reprodução/Instagram Faustão faz 75 anos com homenagem emocionante da família

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, completou 75 anos em meio a celebrações e mensagens de carinho. Sua esposa, Luciana Cardoso, compartilhou uma homenagem tocante nas redes sociais, relembrando momentos especiais da trajetória do casal e destacando a força do marido diante dos desafios de saúde enfrentados recentemente.

Em um post repleto de fotos ao lado do aniversariante e dos filhos — Lara, João e Rodrigo —, Luciana expressou gratidão pela vida do marido e reforçou sua fé na recuperação dele. "Celebrar a vida! Mais um ano! A dádiva de estar vivo graças à generosidade de alguém que possibilitou estar junto de sua família por mais tempo", escreveu, referindo-se ao transplante de coração que Faustão realizou em 2023.





Ela também revelou que o apresentador superou uma nova internação na última semana, mas já está em casa cercado pelos entes queridos. "Peço a Deus que você consiga superar tantas dificuldades e que possa viver da maneira mais leve e plena, com a saúde que você vai reconquistar", completou.

Luciana ainda relembrou o início do relacionamento, destacando a generosidade de Faustão e a família que construíram juntos. "Naquele primeiro ano, pude conhecer o seu coração e a sensibilidade que tantos que convivem com você conhecem", disse, citando um gesto marcante: quando ele presenteou seu avô com uma viagem à Itália para reviver suas origens.

Mensagens de famosos

A publicação de Luciana reuniu comentários de colegas de profissão, como Luciano Huck, que desejou "saúde, saúde e mais saúde", e Tiago Leifert, que afirmou: "Estou com muita saudade do chefe!". Serginho Groisman também homenageou Faustão com uma foto dos bastidores da TV, destacando a amizade de anos.

Saúde e planos para o futuro

Faustão passou por dois transplantes nos últimos meses — o de coração, em agosto de 2023, e o de rim, em fevereiro deste ano. Em entrevista ao "Fantástico", ele brincou sobre estar com "o coração de um atleta de 35 anos" e reforçou seu compromisso com os cuidados médicos.

Trajetória marcante

Com uma carreira que começou nas rádios e se consagrou na TV, Faustão deixou sua marca em programas como "Domingão do Faustão" (Globo) e "Faustão na Band".