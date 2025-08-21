Divulgação A cantora Lara em foto de divulgação de seu primeiro disco

Com o nome artístico que omite o sobrenome Silva, Lara, filha do apresentador Fausto Silva, vai lançar no dia 29 de agosto seu primeiro álbum de inéditas, No Mundo da Lua, acompanhando a estreia do show homônimo no palco da casa Blue Note São Paulo, na Av. Paulista.



No Mundo da Lua reúne uma série de composições de autoria de Lara com parceiros do quilate de Zeca Baleiro, com quem assina Vem o Sol . A produção do álbum é do músico Alexandre Fontanetti, que conta no currículo com nada menos do que sete indicações ao Grammy Latino.

Divulgação Capa do álbum 'No Mundo da Lua'



O repertório do show vai apresentar, além das canções do álbum, sucessor do EP Faíscas(2023), covers de nomes como Cazuza (1958-1990), em quem Lara se inspirou para compor Romance Postiço . Entre as canções que figurarão no show e no álbum estão ainda Quando Tudo se Encaixa , Mil Versões e Nossa Estrela .



O show No Mundo da Lua compõe a programação do projeto Rolling Stones Session, com sessão agendada para às 20h. Os ingressos custam de R$60 (meia) a R$120 (inteira).



